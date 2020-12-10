Лондон, , 10:54 — REGNUM Британская компания Mini представила лимитированную версию мини-кроссовера Countryman. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новинка получила название Mini Countryman Boardwalk Edition. Её тираж ограничен 325 экземплярами. При этом продаваться автомобиль будет только в Великобритании. Стоимость самой дешёвой комплектации составит 31,6 тыс. фунтов стерлингов (около 3,1 млн рублей).

Модель представлена в трёх версиях: Cooper, Cooper S и полноприводной Cooper S ALL4. Кузов Mini Countryman Boardwalk Edition окрашен в цвет Deep Laguna, который был создан для кабриолета Mini Convertible Sidewalk Edition. Этот оттенок сочетается с черной крышей и корпусами зеркал заднего обзора.

Ранее компания Mini провела мировую премьеру более мощной версии электрокара John Cooper Works Electric.

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