Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Компания GMC (принадлежит компании General Motors) отправила на север для экстремальных испытаний в зимних условиях модель GMC Hummer EV. Об этом сообщается на сайте Caranddriver.

На данный момент пикап проходит тестирование на полигоне в американском городе Милфорд в штате Коннектикут. Следующие испытания будут проходить в Мичигане в экстремальных зимних условиях.

Новинка в отличие от базовой модели оснащена полностью электрической установкой и аккумуляторной батареей от General Motors.

«GMC Hummer EV прибыл на полигон GM в Милфорде для продолжения проверочных испытаний и направится в северный Мичиган, чтобы пройти изнурительный процесс зимних испытаний», — сообщили в автокомпании.

Самый бюджетный вариант GMC Hummer EV будет стоить 79 995 долларов (около 5,86 млн рублей). В продаже модель появится не ранее весны 2024 года.

Напомним, модель GMC Hummer EV будет иметь три электродвигателя общей производительностью более 1000 л. с.

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