Лондон, , 08:15 — REGNUM Британский автопроизводитель Jaguar к 60-летнему юбилею культового спорткара E-Type выпустил особую версию под названием F-Type Heritage 60 Edition. Об этом сообщается на сайте компании.

Юбилейная спецверсия Jaguar F-Type Media.jaguarlandrover.com

Всего будет выпущено 60 экземпляров новинки. Автомобиль окрашен в темно-зелёный цвет E-Type — Sherwood Green. На выбор покупателям предложат модели в кузовах купе и родстер.

Также автопроизводители оснастили модель эксклюзивными 20-дюймовыми коваными колёсами, хромированным декором и чёрными тормозными суппортами. Внутри Heritage 60 Edition обтянут кожей двух цветов и украшен множеством значков E-Type 60 Collection. Кроме того, в салоне имеются накладки на пороги и особые коврики.

Отмечается, что спорткары будут собираться вручную на заводе Jaguar в Великобритании. Самая дешёвая комплектация будет стоить 122 500 фунтов стерлингов (около 12 млн рублей).

Ранее компания Jaguar представила кроссовер Jaguar F-Pace SVR с улучшенными динамическими характеристиками и более высокой максимальной скоростью. Под капотом авто установлен двигатель V8 с наддувом объёмом пять литров и мощностью 550 «лошадей».

Читайте также: Компания Jaguar Land Rover подала в суд на Volkswagen