Пекин, , 06:42 — REGNUM Два спутника GECAM, предназначенных для изучения гравитационных волн и сопутствующих им электромагнитных явлений, успешно запустили 10 декабря с космодрома Сичан в Китае. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Аппаратаы GECAM (Gravitational Wave High-energy Electromagnetic Counterpart All-sky Monitor) предназначены для наблюдения за гравитационными волнами, их анализа и передачи данных на Землю. Они также позволят изучить нейтронные звезды и чёрные дыры.

Запуск осуществлен в 04:14 по местному времени (23:14 среды мск) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Отмечается, что пуск стал 355-м по счёту с начала использования ракеты-носителя данного типа.

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