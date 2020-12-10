Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Испытания прототипа корабля Starship, который взорвался при спуске в американском штате Техас, проведены успешно, считает основатель и глава компании SpaceX Илон Маск. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кроме того, предприниматель напомнил о цели разработки Starship.

Илон Маск «Марс, мы идем!!»

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября прототип корабля Starship, создаваемого специалистами SpaceX, успешно стартовал с площадки на полигоне в районе Бока-Чика и, достигнув спустя пять минут требуемой высоты, начал снижаться. Однако после он взорвался при касании с поверхностью.

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