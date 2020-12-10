Чэнду, Китай, , 02:54 — REGNUM Китайская аэрокосмическая научно-технологическая корпорация (CASC) сообщила своему клиенту о завершении доставки на орбиту спутника связи APSTAR-6D, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Компания China Great Wall Industry Corporation, занимающаяся запуском коммерческих спутников при CASC, доставила спутник на орбиту для шэньчжэньской компании APT Mobile SatCom Limited.

Спутник был запущен на орбиту ракетной-носителем «Чанчжэн-3В» с космодрома Сичан еще 9 июля текущего года. И спутник, и ракета-носитель были разработаны дочерними предприятиями CASC.

APSTAR-6D является частью первой в Китае глобальной широкополосной спутниковой системы связи с высокой пропускной способностью для пользователей по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Результаты орбитальных испытаний показывают, что функции и характеристики спутника соответствуют техническим требованиям, заявили в CASC. Отметим, что APSTAR-6D является 12-м спутником связи, доставленной на орбиту китайской компанией Great Wall Industry Corporation.