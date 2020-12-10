Даллас, США, , 02:42 — REGNUM Прототип космического корабля Starship, который планируется использовать для полетов на планету Марс, взорвался в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас. Видеозапись трансляции доступна на сайте компании SpaceX, которая занимается указанной разработкой.

Спустя примерно 5 минут после старта корабль достиг заданной высоты и начал плавный спуск. Однако при касании с площадкой на полигоне он взорвался. Причиной неудачной посадки стало аварийное отключение ракетного двигателя Raptor.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря американская компания Blue Origin провела успешные испытания двигателя BE-7. Его планируют использовать в посадочном модуле для лунной программы.

Читайте ранее в этом сюжете: Космический «грузовик» Cargo Dragon совершил стыковку с МКС