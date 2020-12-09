Москва, , 18:13 — REGNUM Государственные испытания российского боевого робототехнического комплекса (РТК) «Уран-9» будут завершены в 2020 году, сообщил 9 декабря главком Сухопутных войск ВС РФ генерал армии Олег Салюков в интервью изданию «Красная звезда».

По его словам, вместе с завершением госиспытаний комплекса «Уран-9» продолжаются разработки целого ряда робототехнических платформ различных классов для применения в составе подразделений Сухопутных войск ВС России.

Как сообщало, робототехнический комплекс «Уран-9» был принят в 2016 году на опытно-боевую эксплуатацию.

В ходе применения комплекса, в том числе в боевых операциях в Сирии, выявились недостатки ходовой части, 30-мм пушки и тепловизионного канала оптико-прицельной станции. Кроме того, российские военные потребовали «научить» робота поражать цели в движении.

Весной 2019 года Минобороны РФ отправило модернизированный с учетом этих претензий комплекс на испытания.

Напомним, боевой робототехнический комплекс «Уран-9» состоит из двух дистанционно управляемых гусеничных боевых машин, пункта управления и грузового автомобиля повышенной проходимости для их транспортировки. Боевые машины комплекса вооружены автоматической 30-мм пушкой 2А72 и 7,62-мм пулемётом, противотанковыми ракетами «Атака» и реактивными огнеметами «Шмель». В зависимости от поставленных перед ним задач комплекс может быть оснащен иным набором вооружения, включая зенитные ракеты для борьбы с низколетящими воздушными объектами.

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