Москва, , 15:29 — REGNUM В 2021 году китайская компания JAC планирует на российский авторынок привезти две новые модели и один обновленный автомобиль. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает портал «Китайские автомобили».

Так, в апреле 2021 года в РФ появится обновлённый компактный кроссовер JAC S3. В начале лета на авторынке страны появится ещё один компактный кроссовер — JAC X4. В октябре следующего года китайская компания планирует пополнить модельную линейку российских дилерских центров пикапом JAC T8 Pro.

Кроме того, совсем скоро у российских дилеров JAC появятся лифтбэк J7 и кроссовер S7.

Как и все автомобили марки JAC, продающиеся в России, новинки будут изготавливаться в Казахстане. Подробная информация о стоимости и комплектациях новых автомобилей станет известна ближе к началу их продаж.

Ранее стало известно, что компания JAC готовит для российского авторынка новый лифтбэк J7 в трех комплектациях: Basic, Comfort и Luxury.

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