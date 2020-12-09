Токио, , 15:16 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan представил обновленный кроссовер Kicks для авторынка США. Об этом сообщается на сайте компании.

Впервые Kicks был представлен для рынка Таиланда полгода назад. Американская версия автомобиля имеет свои особенности. Модель имеет более агрессивную лицевую часть и новые задние фонари, соединённые чёрной перемычкой в один блок.

Версия Kicks для США получила колёсные диски, выполненные в особом стиле и три новых цвета кузова — Electric Blue Metallic, Scarlet Ember Tintcoat, Boulder Gray Pearl.

Внутри топовых комплектаций модели автопроизводители установили новую медиасистему с экраном размером восемь дюймов. В более дешёвых версиях будет мультимедиа с дисплеем на семь дюймов. При этом обе медиасистемы способны поддерживать приложения Apple CarPlay и Android Auto.

Модернизированный Kicks оснастят бензиновым мотором объёмом 1,6 л, который выдаёт 124 «лошади» (154 Нм).

Продажи обновлённой модели стартуют в феврале следующего года.

Ранее компания Nissan провела премьеру модели Note третьего поколения. Автомобиль получил новую платформу CMF-B и более мощную гибридную силовую установку (116 л. с.).

Читайте также: Компания Nissan продала 500 тыс. электрокаров Leaf