Токио, , 14:35 — REGNUM Японский автопроизводитель Acura (принадлежит компании Honda) представил четвёртое поколение модели MDX. Об этом сообщается на сайте AutoBlog.

Кроссовер MDX построен на новой платформе собственной разработки, которая позволила установить на машину более комфортную подвеску, включающую в себя стойки McPherson. Колесная база автомобиля увеличилась на 76 мм — до 2896 мм.

Экстерьер машины выполнен в духе фирменной стилистики Acura. Модель оснащена узнаваемой пятиугольной радиаторной решёткой и суженными светодиодными фонарями JevelEye, состоящими из четырёх элементов. Также автопроизводители модернизировали передний бампер и противотуманные фары.

Под капотом авто функционирует 290-сильный бензиновый мотор V6 рабочим объёмом 3,5 л. Он агрегатируется с десятискоростным «автоматом».

На рынке США четвёртое поколение MDX появится уже в феврале 2021 года. Стоимость базовой версии составит 46,9 тыс. долларов (около 3,45 млн рублей).

Ранее в компании Honda заявили, что планируют начать в Соединённых Штатах спецпрограмму, по которой автовладельцы смогут полностью восстановить свои суперкары Acura NSX первого поколения до заводского состояния.

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