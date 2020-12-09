Токио, , 14:14 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan представил модернизированную версию Armada для авторынка Соединённых Штатов. Демонстрационный ролик модели размещён на канале InterUnetAutomotive в YouTube.

Обновлённый вседорожник получил иное оформление лицевой части кузова, новый интерьер и расширенный список опций.

Спереди новинка получила фары со стильными дневными ходовыми огнями в виде хоккейных клюшек. Кроме того, авто выделяется U-образной радиаторной решёткой с хромированной окантовкой. Передние фонари состоят из 70 светодиодов в каждом блоке. Для автомобиля предусмотрены семь оттенков кузова.

В движение обновлённая модель Armada приводится 5,6-литровым атмосферным движком V8, мощность которого по сравнению с предыдущей версией выросла на 11 л. с., до 406 «лошадей». Силовой агрегат сочетается с семискоростным «автоматом».

Ранее в Индии стартовали продажи бюджетного кроссовера Nissan Magnite. Его длина составляет 3998 мм, а колёсная база равна 2500 мм.

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