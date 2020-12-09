Тольятти, Самарская область, , 12:18 — REGNUM На тольяттинском предприятии АвтоВАЗа завершился монтаж линии контроля машин на платформах B0 и CMF-B. Об этом сообщается 9 декабря в группе AvtoVAZ News в социальной сети «ВКонтакте».

Первой моделью, которую испытали на новой линии, стал рестайлинговый Lada Largus FL. Благодаря новой линии на заводе можно будет производить машины на платформе CMF-B, на которой выпускаются такие модели, как Renault Logan и Sandero.

Именно «тележка» CMF-B может в дальнейшем стать основой для новых моделей Lada, за исключением семейства Vesta. Ожидается, что выпуск новых моделей начнется уже в следующем году.

Кроме того, за счет новой линии можно будет осуществлять контроль за качеством переднеприводных и полноприводных моделей.

Напомним, в ноябре 2020 года на российском авторынке было реализовано 38 064 автомобиля Lada — на 21,9% больше по сравнению с ноябрем прошлого года.

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