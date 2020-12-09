Москва, , 11:58 — REGNUM Российский стратегический бомбардировщик Ту-160М с новейшими двигателями НК-32−02 включён в список самых значимых мировых достижений в области двигателестроения за 2020 год. Список опубликован в ведущем профильном журнале Aviation Week & Space Technology.

Авторы издания напомнили о недавнем полёте Ту-160М с модернизированными двигателями. Они отметили, что топливная эффективность турбореактивного двухконтурного двигателя, который может работать в режиме форсажа, увеличена за счёт улучшенного охлаждения и заново созданных компрессора и лопаток турбины.

Других примеров российского двигателестроения в списке издания нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2020 года глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М поднялся в небо в Казани на новых двигателях НК-32−02. Бомбардировщик летал 2 часа 20 минут на высоте 6 км. Полёт прошёл штатно, все системы и оборудование работали без замечаний. Новые двигатели разработала Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех.

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