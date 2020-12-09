Стокгольм, , 10:14 — REGNUM Шведская компания Volvo создаёт компактный внедорожник XC40 с электрическим двигателем. Об этом сообщается на сайте Autoweek.

По прогнозам гендиректора Volvo Хакана Самуэльссона, после появления на авторынке новинки на внедорожники бренда будет приходиться большая часть продаж. Глава Volvo считает, что фирма может быть конкурентоспособной в этом сегменте благодаря относительно низкой стоимости «тележки» SEA, которую Volvo создала совместно с Geely.

Уже к 2030 году автокомпания планирует прекратить продажу машин с двигателем внутреннего сгорания. В 2020 году на авторынке появился электрический XC40 P8 Recharge, а в 2021 году Volvo запустит в продажу новый электромобиль на платформе CMA.

Когда появится на рынке электрический вседорожник пока не сообщается. По предварительной информации, произойдет это не раньше 2022 года.

Ранее компания Volvo открыла в Ростове-на-Дону новый дилерский центр под названием Volvo Car Дон. Его площадь составляет 2000 кв. м.

Читайте также: Volvo отзывает с рынка Китая 4779 неисправных автомобилей