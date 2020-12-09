Томск, , 09:51 — REGNUM Испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на утро 14 декабря, сообщает 9 декабря администрация Колпашевского района Томской области.

«Планируется запуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Время пуска — 14 декабря 08:50 мск», — говорится в сообщении.

В администрации предупредили, что части ракеты могут упасть на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в Роскосмосе сообщили, что производство двигателей РД-191 для ракет семейства «Ангара» освоили на пермском предприятии «Протон-ПМ». Ранее эти двигатели производились только в НПО «Энергомаш».

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