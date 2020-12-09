Лондон, , 09:20 — REGNUM Несмотря на общемировой тренд на электромобили британская компания Bentley до 2030 года планирует предложить множество новинок с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает британское издание Autocar со ссылкой на гендиректора автокомпании Адриана Холлмарка.

Холлмарк заявил, что в ближайшее десятилетие британская марка намерена выпустить новые и обновленные версии своих автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, включая подключаемые гибридные варианты.

Так, в 2021 году Bentley выведет на рынок Flying Spur PHEV, который получит ту же силовую установку, что и модель Porsche Panamera PHEV. Глава компании напомнил, что Bentley вложила большие средства в гибриды EU6 и EU7 и в целом было потрачено сотни миллиардов на инвестиции в новые технологии.

«Есть время, чтобы в полной мере воспользоваться этими инвестициями и огромными достижениями в области инновационных продуктов, которые мы выпустим на рынок в ближайшие 3−5 лет в области традиционных технологий (гибридов и авто с ДВС)», — пояснил глава компании.

Ранее Холлмарк заявил, что согласно новой бизнес-стратегии, автокомпания полностью перейдет на выпуск электромобилей к 2030 году. При этом уже с 2026 года Bentley будет производить авто только с подключаемыми гибридными и электрическими силовыми агрегатами.

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