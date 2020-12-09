Москва, , 08:20 — REGNUM Сухопутные войска Вооружённых сил России в 2020 году получили более 2,5 тыс. новых образцов вооружения и военной техники, заявил главнокомандующий войсками генерал армии Олег Салюков.

«С целью повышения боевых возможностей … поступило более 2,5 тыс. новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники», — сказал он в интервью «Красной звезде».

Салюков уточнил, что для войск противовоздушной обороны Сухопутных войск закупаются современные зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и «Верба».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что за 11 месяцев текущего года российского вооружения продано за рубеж на общую сумму $10 млрд.

До конца декабря, добавил он, Рособоронэкспорт должен достигнуть планового показателя — продать вооружение на $12,8 млрд. На конец года, как правило, приходится максимальное количество отгрузок.