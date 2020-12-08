Нью-Дели, , 14:19 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota совместно с компаниями-партнерами разрабатывает в Индии грузовик с мотором, работающим на водороде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В разработке водородного транспорта участвует компания Hino, а фирмы Seven-Eleven, FamilyMart и Lawson будут тестировать новинку. На испытаниях автомобиль будет испытан в реальных условиях. Тесты помогут специалистам проверить практичность грузовика, а также его функциональность и комфорт.

Для успешного внедрения проекта в жизнь стороны наметили проработку вопросов, которые касаются создания инфраструктуры для работы водородных грузовиков. Кроме того, необходимо будет решить целый ряд других вопросов, например, вопрос с популяризацией водородного топлива.

Toyota и её партнёры намерены заручиться поддержкой индийских властей и операторов водородных станций.

Ранее специалистами Совета по науке и промышленным исследованиям Индии и корпорацией KPIT был создан первый в стране автомобиль с водородным агрегатом. За его основу была взята модель Renault Logan первого поколения (лицензионной версии Mahindra Verito). Максимальная мощность силовой установки равна 10 кВт-ч (13,6 л. с.).

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