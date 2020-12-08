Чикаго, США, , 13:55 — REGNUM Автомобильную выставку в Чикаго (Chicago Auto Show), которая должна была состояться 11 февраля 2021 года, перенесли на весну следующего года. Об этом сообщается на сайте автосалона.

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Пока новые даты мероприятия не сообщаются, что связано с пандемией коронавируса. Ожидается, что организаторы автосалона сообщат о новых датах, когда ситуация стабилизируется.

Отмечается, что организаторы автовыставки в Чикаго будут также учитывать сроки проведения аналогичных мероприятий. Так, автосалон в Лос-Анджелесе запланирован на 19 мая 2021 года, а Нью-Йоркский — на 19 августа следующего года.

Ранее стало известно, что Франкфуртский автосалон будет перенесен в Мюнхен. Ожидается, что он пройдет в сентябре 2021 года.

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