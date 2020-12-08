Сеул, , 12:10 — REGNUM Южнокорейская компания Genesis рассекретила технические характеристики компактного внедорожника GV70 второго поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

В моторной линейке новинки имеются три различных силовых агрегата: рядный четырехцилиндровый турбированный движок рабочим объёмом 2,5 л, двигатель V6 с турбонаддувом объёмом 3,5 л и рядный четырехцилиндровый турбированный мотор объёмом 2,2 л. Двигатели сочетаются с восьмискоростным «автоматом» и задним или полным приводом.

Новинка позиционируется как конкурент Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Lincoln Corsair и Volvo XC60.

Технология дополненной реальности нового GV70 предоставляет интуитивно понятную информацию о дороге путем наложения цифровых указателей дороги на фактическое изображение дороги. Система предоставляет подробную информацию о расстоянии до впереди идущего автомобиля, а также выделяет пункт назначения и сигнализирует, когда передний автомобиль начинает движение вперед.

Напомним, концепт-кар второго поколения Genesis GV70 впервые был представлен в октябре нынешнего года. Однако тогда его технические характеристики ещё не были известны.

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