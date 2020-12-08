Владивосток, , 11:58 — REGNUM Новейший минно-тральный корабль проекта 12 700 «Яков Баляев» приступил к завершающим испытаниям в Японском море. На этом этапе проверят и корабельное оружие, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Отмечается, что экипаж и представители промышленности должны во время выхода в море окончательно подтвердить работоспособность систем и механизмов тральщика, эффективность корабельного оружия. Ожидается, что в состав ТОФ тральщик примут 26 декабря.

Тральщик, названный именем Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева, — пятый в серии проекта. Он предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин. Корабль длиной 62 м и шириной 10 м имеет водоизмещение 890 т. В составе экипажа — 44 человека.

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