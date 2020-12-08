Лондон, , 09:10 — REGNUM Британское тюнинг-ателье Lunaz Design переделало бензиновую версию внедорожника Range Rover первого поколения в электромобиль. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Во внедорожнике не только заменят мотор, но и полностью переработают кузов. Кроме того, тюнеры установят в авто модернизированную подвеску, а салон модели получит более современную отделку. За доплату специалисты компании установят точки доступа в интернет, систему мультимедиа и климат-контроль.

Модернизированный Lunaz Design предложат покупателям в исполнениях Town (для городской эксплуатации) и Country (для загородных поездок). Пока не раскрывается, какие будут технические характеристики у автомобиля.

Всего планируется выпустить 50 электрических Range Rover первого поколения. Их стоимость составит 245 тыс. фунтов стерлингов (около 24,5 млн рублей).

Ранее дилеры британской компании Jaguar Land Rover в России приступили к реализации новой спецверсии Range Rover Fifty, выпущенной в честь пятидесятилетия марки. Изготовлена новинка на основе комплектации Autobiography.

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