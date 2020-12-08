Москва, , 08:58 — REGNUM Программа создания многоспутниковой группировки «Сфера» в 2021 году будет доработана и направлена на утверждение в правительство РФ. Об этом сообщил 8 декабря источник в ракетно-космической отрасли.

«Сфера» является подпрограммой государственной программы «Космическая деятельность России». В соответствии с поручением правительства в первом полугодии будущего года Роскосмос внесёт в программу коррективы.

Затем госкорпорация должна её «представить в соответствующем порядке в правительство повторно», сказал собеседник ТАСС.

В ноябре российский президент Владимир Путин потребовал исправить ситуацию с задержками утверждения некоторых космических программ, включая «Сферу». Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация и Минфин разошлись в оценках стоимости программ.

Как сообщало ИА REGNUM, программу «Сфера», как ожидается, реализуют к 2030 году. Предполагается вывод на орбиту около 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

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