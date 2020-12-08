Токио, , 07:17 — REGNUM Япония планирует значительно нарастить долю использования в энергетике водорода и довести её годовые объёмы до 10 млн тонн к 2030 году. Об этом 8 декабря сообщает газета Nikkei.

По данным издания, правительство страны таким образом рассчитывает получить объёмы выработки электроэнергии, эквивалентные мощности 30 атомных реакторов. Отмечается, что в 2017 году власти Японии, в рамках политики по снижению выбросов углекислого газа, ставили намного более скромную цель — за это же время довести использование водорода до 300 тыс. тонн в год.

Реализацию «зелёного» плана к сроку правительство Японии планирует поддержать субсидиями в сумме два трлн иен ($19,2 млрд), а также налоговыми льготами для представителей индустрии. Без такого стимулирования реализация плана видится проблематичной, поскольку в настоящее время производство водородной энергии примерно в 10 раз дороже, чем при использовании СПГ.

Правительство Японии также намерено стимулировать производство транспорта на водороде, в первую очередь городского. А также использование топливных элементов в морских перевозках.

Напомним, что уже в своей первой программной речи в октябре новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поставил задачу к 2050 году свести в стране к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.

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