Лондон, , 06:59 — REGNUM Россия заняла второе место в рейтинге World Air Forces 2020 по числу боевых самолётов, стоящих на вооружении различных стран мира, сообщил 7 декабря британский журнал Flight International.

«Россия занимает второе место в списке крупнейших операторов военной авиации. На вооружении страны состоит 4143 единицы авиатехники, что составляет восемь процентов общемирового парка военной авиатехники», — говорится в публикации.

В ТОП-10 российские самолёты занимают четыре строки: на многоцелевые истребители Су-27/30 приходится 1057 единиц, МиГ-29 — 817 ед., штурмовики Су-25 — 470 ед., бомбардировщики Су-24 — 389 ед.

Первое место принадлежит США и американским истребителям F-16. Сегодня в строю военно-воздушных сил всех стран мира насчитывается 2267 этих машин.

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