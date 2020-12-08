Гвиана, Франция, , 02:40 — REGNUM На космодроме Куру во Французской Гвиане на 28 декабря намечен запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А», который должен будет вывести на орбиту французский разведывательный спутник CSO-2. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Немецкого аэрокосмического центра (DLR).

Напомним, что аналогичный спутник CSO-1 был также выведен в космос с космодрома Куру ракетой «Союз-СТ-А» в декабре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на космодроме Куру во Французской Гвиане в ночь на 2 декабря состоялся успешный старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Falcon Eye 2.

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