Москва, , 02:14 — REGNUM Перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на смартфоны, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, сформировали в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего министерство получило около 100 заявлений от производителей ПО. После анализа заявок был сформирован перечень продуктов, рекомендованных к предустановке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в категории браузеров, поиска, цифровой навигации и облачных сервисах лидируют продукты «Яндекса», в категориях электронной почты и соцсетей — Mail.ru, антивирусных программ — Kaspersky. Кроме того, для установки на гаджетах будет рекомендованы социальный сервис Госуслуги и платежная система «Мир».

Окончательный вариант перечня программ будет утвержден правительством РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство России утвердило правила по обязательной предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на электронные устройства в ноябре 2020 года.

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