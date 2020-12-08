Пекин, , 01:51 — REGNUM Китай успешно запустил на орбиту новый спутник наблюдения за Землей с Космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны, сообщает агентство Синьхуа.

Запуск состоялся в 11:58 по Пекину 6 декабря. Спутник «Гаофэн-14» был направлен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3В». Он представляет из себя оптический спутник стерео-картографирования.

«Гаофэн-14» способен эффективно получать стереоизображения высокой точности со всей планеты, рисуя крупномасштабную цифровую топографическую карту и создавая модели рельефа, цифровые модели поверхности и так далее. Данный запуск стал уже 354-й миссией ракет семейства «Чанчжэн».