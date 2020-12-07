Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Стартап-компания Aptera Motors из Соединённых Штатов создала трёхколёсный электрокар, подзарядка аккумулятора которого происходит от солнечной энергии. Об этом сообщается на сайте 3dNews.

По данным журналистов издания, новый электромобиль способен проехать на одном заряде до 1600 км. В новинку могут поместиться до двух пассажиров. Также в машине предусмотрено место для одного домашнего питомца.

Вес кузова модели не будет превышать одной тонны. Этого автопроизводителям удалось добиться за счёт того, что он изготовлен из лёгких композитных материалов.

Крышу машины будут полностью покрывать солнечные панели. За день они будут в состоянии зарядить аккумуляторы примерно на 70 км пробега. При этом во время движения они работать не будут. До «сотни» трёхколёсный электрокар будет разгоняться за 5,5 с. Максимальная мощность двигателя составит 134 «лошадей».

Ранее официальный представитель компании Volkswagen на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве четырех машин из-за ненадёжного крепления стеклянной солнечной панели крыши к раме сдвижного люка.

Читайте также: Появились подробности о первом российском серийном электрокаре