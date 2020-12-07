Токио, , 14:50 — REGNUM Японская компания Toyota Motor анонсировала премьеру нового электрического кроссовера для европейского рынка. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Какие технические характеристики будут у новинки в компании не сообщают. На данный момент Toyota опубликовала только тизер нового электромобиля. Также известно, что авто будет относиться к классу среднеразмерных SUV (кроссоверов и внедорожников), а в его основе будет лежать универсальное модульное шасси e-TNGA. На его основе можно собирать автомобили разных типов и классов.

«Тележка» e-TNGA может быть использована для создания машин со всевозможными типами приводов и моторов различной производительности.

В компании отметили, что преимуществом данной платформы является сокращение времени на разработку новых моделей.

Напомним, по итогам октября нынешнего года самой продаваемой моделью Toyota в России стал кроссовер RAV4. За отчётный месяц российские дилеры реализовали 3945 таких авто, что на 158% больше, чем год назад.

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