Берлин, , 13:13 — REGNUM Немецкая компания Audi (входит в состав концерна Volkswagen) разрабатывает новый электромобиль Landjet, который, предположительно, будет представлен в 2024 году. Об этом сообщается на сайте Колёса.ru.

На данный момент проект по созданию машин с электромотором носит название Artemis. По предварительным данным, теперь все электрокары Audi будут производиться под маркой Landjet.

На данный момент известно, что новый электрокар построят на платформе Premium Platform Electric, которая ранее легла в основу модели Porsche Taycan.

Отмечается, что новое транспортное средство будет совмещать в себе стиль Shooting Brake и традиционного кроссовера. Клиренс авто будет больше, чем у текущего Audi A8, а в салоне будет много места для водителя и пассажиров.

Напомним, по итогам 2019 года дилеры марки Audi в Европе продали 740 796 машин, что на 3,8% больше, чем за весь 2018 год. С января по октябрь нынешнего года европейские покупатели приобрели 493 126 машин немецкой марки — на 21,5% меньше, чем за первые десять месяцев прошлого года.

Читайте также: Компания Audi представила гибридную модель Q3