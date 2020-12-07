Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM В декабре 2020 года на Балтийском заводе в Петербурге приступят к строительству очередного атомного ледокола проекта 22 220 (типа «Арктика»). Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в пресс-службе предприятия.

Церемония закладки состоится 18 декабря на стапеле «А». Ледокол получит имя «Чукотка» и станет пятым атомоходом данной серии. Заказчиком судна выступает ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом».

"Название нового ледокола продолжает традицию имянаречения морских судов Росатомфлота, согласно которой названия выбираются из географических наименований объектов Северного морского пути или повторяют имена легендарных советских атомных ледоколов типа «Арктика», выведенных из эксплуатации», — уточнили на заводе.

Атомные ледоколы проекта 22 220 «Артика» (введен в эксплуатацию), «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка» станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире. Они оснащены энергоустановкой мощностью 175 МВт, способны работать как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Предельная толщина сплошного ровного льда, преодолеваемая ледоколом непрерывным ходом со скоростью 1,5−2 узла, при полной мощности, на глубокой воде, составляет 2,8 метра.

Основные характеристики судна: мощность — 60 МВт (на валах); скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 173,3 м; ширина — 34 м; высота — 52 м; осадка — 10,5 м; максимальная ледопроходимость — 2,8 м; полное водоизмещение — 33 540 тонн; срок службы — 40 лет.

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