Лондон, , 12:23 — REGNUM Британская компания Aston Martin представила лимитированную версию внедорожника DBX от подразделения Q by Aston Martin. Об этом сообщается на сайте компании.

Новинка создана автокомпанией в рамках партнерства с производителем односолодового виски Bowmore. Всего собрано 18 моделей Bowmore DBX. Ключи от них будут вручены покупателям во время специального мероприятия в Шотландии.

Кузов новых авто окрашен в цвет Bowmore Blue. Покупатели смогут выбрать и альтернативную окраску — Xenon Grey. Тормозные суппорты моделей имеют чёрный цвет, что придаёт машине утонченный стиль. Дополняют элегантный образ автомобиля эмблемы и шильдики.

В интерьере есть множество деталей дизайна Q by Aston Martin, таких как полированные медные подстаканники и накладки на пороги, сделанные из переработанной меди. Чёрная глянцевая декоративная вставка на центральной консоли имеет сделанную вручную отделку из медной фольги. В каждом автомобиле есть набор специально разработанных аксессуаров Q by Aston Martin, например, твидовое одеяло для пикника Bowmore и кожаная сумка.

Поставка автомобилей планируется в четвёртом квартале следующего года.

Ранее компания Aston Martin представила коллекцию Legacy, состоящую из трёх трековых машин Vantage: GTE, GT3 и GT4. Все эти автомобили обладают титулами победителей в престижных мировых гонках.

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