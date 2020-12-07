Берлин, , 12:09 — REGNUM В сети появился тизер на рестайлинговое гоночное авто Porsche 911 GT3 Cup, который будет участвовать в гоночной серии «Суперкубок Porsche». Изображение модели распространила пресс-служба автопроизводителя.

Судя по тизеру, новая машина выполнена в духе нового 911 RSR. Каких-либо подробностей о технических характеристиках модели пока неизвестно.

На изображении можно заметить, что модернизированная версия авто имеет новые боковые зеркала, большой спойлер сзади и узкую полоску заднего фонаря, проходящую над бампером.

Кузов представленной модели прикрыт уникальным чёрно-белым камуфляжем в гоночном стиле. В компании отметили, что узор представляет собой абстрактные версии гоночных трасс, гоночной серии «Суперкубок Porsche».

Ранее автоинструктор Деннис Ретера на Porsche Taycan установил рекорд самого длинного дрифт-марафона, достигнутого на электрокаре. Он проехал 210 кругов по двухсотметровому дрифтовому кругу за 55 минут.

Читайте также: Porsche построит в Японии испытательный центр