Москва, , 10:49 — REGNUM Российская госкорпорация «Ростех» работает над решением вопроса по созданию батареи для обеспечением электропитания экзоскелета для экипировки солдата будущего нового поколения «Сотник». Об этом 7 декабря сообщил гендиректор компании Сергей Чемезов.

Ранее в 2017 году в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения сообщали, что создан титановый экзоскелет для новой экипировки, но пока для него нет подходящих электромоторов и достаточно мощного аккумулятора.

«Заказчик пока не утвердил официальные требования, поэтому все эти работы носят сейчас инициативный характер. Я хочу с вами согласиться, что проблема с батареей существует… Мы ее сейчас пытаемся решить. Над этой темой работают», — сказал Чемезов на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты компании «Ростех — Доверенные платформы Робототехнические Комплексы» разработали модульный экзоскелет для применения в различных отраслях промышленности. Объём отечественного рынка промышленных экзоскелетов в ближайшие годы может достигнуть 12 млрд рублей. В предприятии Ростеха рассчитывают освоить пятую часть этого рынка.

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