Москва, , 10:23 — REGNUM Беспилотники российского концерна «Калашников» хорошо себя показали во время боевых действий в Сирии. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Беспилотники «Калашникова» участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, Минобороны с удовольствием их приобретает», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что речь идёт не только о разведывательных беспилотниках, но и о боевых.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года входящая в концерн «Калашников» компания ZALA AERO разработала новый беспилотный летательный аппарат гибридного типа ZALA 421−16EV HD, предназначенный для ведения разведки.

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