Москва, , 08:45 — REGNUM В России в экспериментальном порядке могут разрешить автовладельцам подавать заявления на внесение изменений в авто в режиме онлайн. Об этом 7 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления Минэкономразвития (МЭР).

На данный момент для того, чтобы оформить тюнинг транспортного средства его владельцы должны обратиться в лабораторию для проведения экспертизы машины, получить там заключение, затем получить разрешение в ГИБДД. После внесения изменений в автомобиль владелец вновь обращается в лабораторию для проверки транспортного средства на безопасность конструкции.

Согласно проекту МЭР, процедура подачи заявки в лабораторию может быть упрощена. Владелец сможет подать заявку дистанционно. При этом функции по ведению реестра заключений о возможности внесения изменений в автомобиль и протоколов проверки безопасности после ремонта экспериментально передадут от Росаккредитации компании «Газкоин». Стартует эксперимент не позднее 1 февраля 2021 года и продлится один год.

«Это позволит водителям оперативно получать разрешение на переоборудование транспортного средства, снизит количество необходимых визитов, а также сделает процедуру переоборудования прозрачной (включая прослеживаемость используемых деталей)», — сообщил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

Ранее Минпромторг России предложил ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей.

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