Урумчи, Китай, , 03:10 — REGNUM Новая железная дорога была запущена в эксплуатацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Кита, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщили в компании China Railway Urumqi Group Co., Ltd., речь идет об участке Алтай — Фуюнь железной дороги Афучжунь (Алтай — Фуюнь — Чжуньдун). Секция Фуюнь — Чжуньдун начала свою работу в конце 2019 года.

Железная дорога Афучжунь раскинулась на 419 км, связывая указанные выше города и уезды с другой железной дорогой. Вместе они формируют часть кольцевой железной дороги на севере Синьцзяна.