Вашингтон, , 20:26 — REGNUM С американского космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon. Об этом сообщила компания SpaceX в своём Twitter.

https://twitter.com/SpaceX/status/1335619441724256256

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с грузовым кораблем Cargo Dragon с оборудованием и материалами для научных экспериментов, а также с 2,5 тонны продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине декабря на тяжелой ракете-носителе Falcon 9 компания SpaceX должна будет отправить на орбиту секретный спутник NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO).