Москва, , 16:03 — REGNUM Примеры типичных нарушений прав потребителей при покупке автомобилей в салонах представили эксперты Роспотребнадзора на сайте организации.

Автомобили

В Роспотребнадзоре отметили, что в последнее время наблюдается рост числа обращений граждан в связи с обманом при покупке новых и подержанных автомобилей в автосалонах. Среди типичных нарушений эксперты выделили следующие: предоставление недостоверной информации о стоимости автомобиля в рекламных материалах, включая информацию о размере процентной ставки при совершении покупки в кредит, а также навязывание дополнительных товаров и услуг.

Для того, чтобы избежать этих проблем, в Роспотребнадзоре рекомендуют изучить доступную информацию об автосалоне перед совершением покупки. В частности, следует изучить отзывы об этом салоне и убедиться, что выбранный автосалон уполномочен официальным дилером на продажу автомобилей определённой марки.

При покупке подержанного автомобиля рекомендуется проверить информацию о нём в базе ГИБДД. Для этого можно воспользоваться специальной функцией «Проверка автомобиля» на сайте ведомства.

С особой осторожностью нужно относиться к предложениям по продаже автомобилей ниже средней рыночной цены. При заключении договора купли-продажи следует внимательно изучить документы, обратив внимание на сроки поставки автомобиля и порядок возврата транспортного средства. При получении автомобиля рекомендуется внимательно осмотреть его на наличие дефектов, сверить номера двигателя и кузова с данными, указанными в документах.

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