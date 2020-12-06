Москва, , 14:50 — REGNUM Испытательный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» состоится до конца декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в качестве предварительной даты пуска выбрано 14 декабря. Ранее в Роскосмосе заявляли, что испытательный запуск должен состояться до конца 2020 года.

«Ангара-А5» является первой российской тяжёлой ракетой, разработанной в постсоветский период. Первый испытательный запуск этой ракеты состоялся в декабре 2014 года. Общая программа испытаний предусматривает проведение шести запусков.

В августе в Центре им. Хруничева сообщили об успешном завершении проверки ракеты «Ангара». После этого модули носителя были отправлены на космодром «Плесецк» для подготовки к запуску.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в Роскосмосе сообщили, что производство двигателей РД-191 для ракет семейства «Ангара» освоили на пермском предприятии «Протон-ПМ». Ранее эти двигатели производились только в НПО «Энергомаш».

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