Берн, 6 декабря 2020, 14:17 — REGNUM Внутренние компьютерные сети швейцарского производителя вертолётов Kopter Group AG подверглись кибератаке с использованием вируса-шифровальщика. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.
По данным издания, взлом был организован разработчиками вируса LockBit. Злоумышленники зашифровали часть внутренних данных и потребовали от компании выкуп за восстановление информации.
Представители Kopter отказались выполнить требование хакеров. После этого взломщики опубликовали часть внутренней информации компании в анонимной сети DarkNet. Опубликованные файлы включают внутренние документы и различные проекты в аэрокосмической сфере.
Компания Kopter Group занимается производством вертолётов для гражданской авиации. В январе 2020 года компания была приобретена итальянским машиностроительным холдингом Leonardo.
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