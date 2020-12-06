Ашхабад, , 13:22 — REGNUM 5 декабря в рамках международной выставки, посвященной 25-летию нейтралитета Туркмении агентство «Туркменарагатнашык» представило новое приложение для обмена сообщениями Tmchat, сообщает Turkmenportal.

Мессенджер был разработан специалистами компании «Туркментелеком» и будет бесплатным для пользователей. Приложение будет доступно для платформ Android и IOS, а зарегистрироваться в приложении можно с помощью номера телефона.

Возможности Tmchat предусматривают отправку текстовых сообщений, звонки (в том числе и видеозвонки), обмен фотографиями, а также общения в группах.