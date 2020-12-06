Минск, , 12:48 — REGNUM Сбоя в работе мессенджера Telegram зафиксированы в нескольких городах Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные портала мониторинга стабильности интернет-ресурсов Downdetector.

По данным портала, наибольшие проблемы в работе мессенджера наблюдаются в Минске, Гродно, Бресте, Могилёве, Витебске и Гомеле. Сбои в работе мессенджера начали фиксироваться около 11:00 мск.

Предыдущий массовый сбой в работе сервиса был зафиксирован 7 октября. Тогда проблемы с доступом к Telegram были зафиксированы в ряде стран, включая Россию, Белоруссию, Украину, Италию, Германию и Нидерланды.

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