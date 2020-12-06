Пекин, , 12:10 — REGNUM Орбитальный модуль и возвращаемая капсула автоматической миссии «Чанъэ-5» успешно отделились от взлётного модуля. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Операция по разделению была проведена 6 декабря в 12:35 по пекинскому времени (07:35 мск). Завершающим этапом миссии станет прибытие возвращаемого модуля на Землю. Планируется, что он приземлится в северной части Китая в середине декабря.

Миссия «Чанъэ-5» была запущена 23 ноября 2020 года. 1 ноября спускаемый модуль миссии совершил посадку на поверхности Луны и провёл забор около 2 кг лунного грунта.

«Чанъэ-5» стала первой возвращаемой миссией Китая по исследованию Луны. При удачном завершении миссии Китай станет третьей страной, получившей лунный грунт. Ранее образцы реголита доставлялись на Землю только советскими аппаратами «Луна» и американскими кораблями «Аполлон».

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