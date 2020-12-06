Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Некоторые из смартфонов iPhone 11 были изготовлены с ошибками, приводящими к некорректной работе сенсорного экрана. Об этом сообщается на сайте технической поддержки Apple.

IPhone 11 (сс) Mike Mozart

Специалисты Apple определили, что проблемные устройства были произведены в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Из-за допущенной при производстве ошибки сенсорные экраны могут переставать реагировать на прикосновения.

В Apple объявили программу по бесплатной замене бракованных устройств. Эта программа распространяется только на смартфоны iPhone 11, изготовленные в указанный период.

Продажи смартфонов iPhone 11 стартовали в сентябре 2019 года. В конце 2019 года глава Apple Тим Кук заявил, что эта модель стала самой продаваемым смартфоном Apple в первый месяц после запуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре компания Apple представила новую серию смартфонов iPhone 12.