Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Американская компания Blue Origin провела успешные испытания двигателя BE-7, который планирует использовать в посадочном лунном модуле. Об этом сообщил глава компании Джеффри Безос на свой странице в социальной сети Instagram.

Безос опубликовал кадры с испытаний двигателя, которые проводились в Космическом центре Маршалла в штате Алабама. Планируется, что этот двигатель будет использоваться на посадочном лунном модуле, разрабатываемом Blue Origin по контракту с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В апреле 2020 года NASA заключило контракт с тремя американскими компаниями на разработку посадочного лунного модуля в рамках программы «Артемида»: Blue Origin, SpaceX и Leidos Dynetics. Весной 2021 года этот список будет сокращён до двух компаний, которые должны будут изготовить прототипы своих посадочных модулей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года компания Blue Origin представила инженерный макет посадочного модуля для пилотируемых миссий на Луну.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Blue Origin представила макет посадочного лунного модуля