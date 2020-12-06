Москва, , 09:54 — REGNUM Для защиты домашнего Wi-Fi-роутера от взлома требуется сменить пароль и стандартное имя устройства, а также выполнить ряд других рекомендаций. Об этом сообщил специалист по информационной безопасности компании Avast Луис Корронс «Российской газете».

Эксперт напомнил, что при покупке новых роутеров на них задаются стандартные имя устройства и пароль, которые легко могут быть взломаны. Для защиты маршрутизатора требуется сменить имя устройства и установить надёжный пароль.

Также Корронс порекомендовал включить протоколы шифрования WPA2 или WPA3, которые поддерживаются на всех современных роутерах. Повысить надёжность защиты роутера поможет и изменение сетевого имени устройства (SSID). В заданном по умолчании имени может быть указана модель роутера, что может помочь в его взломе.

Ещё одним методом повышения защиты является отключение функции удалённого администрирования. При активации этой функции доступ к настройкам роутера можно будет получить только с устройства, непосредственном подключенного к нему с помощью кабеля Ethernet. Также эксперт посоветовал обновить прошивку, то есть программное обеспечение, которое управляет роутером.

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