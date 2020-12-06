Кемерово, , 09:27 — REGNUM Сотрудники Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) и Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (МГТУ) начали разработку роботизированных карьерных самосвалов для использования в российской угледобывающей отрасли. Об этом сообщает пресс-служба КузГТУ.

В КузГТУ и МГТУ планируют разработать две модели роботизированных самосвалов с электромеханической трансмиссией с грузоподъёмностью 90 тонн и 60 тонн. Автономное управление техникой будет реализовано с помощью специальной системы, включающий около десятка модулей. Для повышения энергоэффективности и экологичности производства самосвалы будут оснащаться специальными электродвигателями.

Проект роботизированных карьерных самосвалов стал победителем конкурса на право получения субсидий из федерального бюджета. Производство новых самосвалов будет развёрнуто на базе ПАО «Камаз». С испытанием техники помогут угледобывающие компании «СДС-Уголь» и СУЭК. Планируется, что проект будет реализован до конца 2022 года.

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